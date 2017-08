Secretario de Hacienda de Cartagena manifestó que interceptaciones telefónicas fueron sacadas de contexto

Foto:Archivo

El Secretario de Hacienda de Cartagena, Napoleón De la Rosa, calificó los audios revelados por la Fiscalía como “fuera de contexto” y dijo que las conversaciones con el polémico hermano del alcalde José Julián eran diálogos “comunes” que no tienen relación con el escándalo de corrupción que señala la fiscalía contra la administración Duque.

El funcionario dijo que la conversación se dio a conocer que la conversación tuvo lugar el 23 de febrero de 2016, en el segundo mes de la administración Duque.

“Ubiquémonos en ese contexto, segundo mes de la administración. Los servidores estaban caídos, nadie podía pagar en los bancos, estábamos arrancando una administración, y en plena jornada recibo una llamada del primo hermano del alcalde… aprovecho y le doy una buena noticia como la di a toda la ciudad… Ese audio no dice nada, es una conversación como tu puedes hablar con cinco o siete personas sobre una información pública”, dijo De la Rosa.

Así mismo el secretario aseguró que estas conversaciones no están relacionadas con el proceso penal que se adelanta para establecer la red de corrupción que se creó para elegir a Nubia Fontalvo como Contralora Distrital.

“Lo que me causa curiosidad es que no tengo nada que ver con elección de la contralora, ni ese tipo de hecho y me parece un poco extraño que utilicen un audio no solamente mío sino de funcionarios y empresarios, etc para mezclarlos en la misma cosa”, añadió.

Sobre la relación con José Julián Vázquez, el secretario dijo que conoció a Julián en su amistad con la familia del suspendido alcalde Manuel Vicente Duque y señaló que no tendrá dificultad para presentarse a la justicia.

“Cuando sea necesario estaré disponible ante cualquier autoridad como siempre he estado desde que inicié mi vida laboral en los cargos que he tenido… uno tiene la conciencia tranquila y sobretodo la ciudadanía tiene que estar clara que una cosa es el proceso de las personas que desafortunadamente están pasando por una situación de detenciones y otra cosa es que metan unos audios en una misma bolsa que no tienen nada que ver con elecciones ni concejales”, comentó De La Rosa.

Escuche la entrevista completa: