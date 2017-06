Secretario de Planeación de Caldas, confirmó que gobernador (e) no lo autorizó para viajar con Guido Echeverry a Bogotá

Foto: Gobernación de Caldas

Una discrepancia por la repartición de recursos a Caldas, producto de la venta de Isagén, se estaría presentando entre los gobernadores suspendido Guido Echeverry y encargado, Ricardo Gómez Giraldo.

RCN Radio se comunicó con el Secretario de Planeación de Caldas, Juan Felipe Jaramillo para conocer la verdad sobre lo que habría ocurrido. RCN comenzó preguntándole cual es la posición de Ricardo Gómez Giraldo, gobernador (e), sobre la repartición de los recursos de las regalías producto de la venta de Isagén, y esto respondió:

“El doctor Ricardo, una vez se planteó la propuesta de proyecto de ley de la distribución de los recursos de Isagén, consideró una distribución concentrada en el Oriente; es el planteamiento que se ha tenido de los recursos por 84 mil 768 millones que distribuyen para el departamento de Caldas como resultado de la venta de Isagén. Esto está estipulado en el decreto 940 que sale el 5 de junio, donde se considera que al departamento le llegan 42 mil 384 millones y a los municipios de influencia otros 42 mil 384 millones; digamos que se ha planteado por parte del gobernador que se deben hacer las inversiones en esa zona del territorio. Es decir, que el 100% de esos recursos van destinados a los 7 municipios de influencia”.

RCN, también le preguntó que si el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, llamó al gobernador titular, Guido Echeverry, para reunirse en Bogotá y hablar de la destinación de los recursos, y que el mandatario de los caldenses lo había invitado a él y dijo:

“Si así fue, el día viernes 9 de junio, citaron al doctor Guido y me pidió que lo acompañara a la reunión. Pero no asistí porque nosotros tenemos un protocolo en la gobernación donde los secretarios antes de viajar, nos debe autorizar el gobernador (e), y como el viaje fue el día viernes, el mandatario (e) no consideró prudente que viajara porque no se presentó el permiso con anticipación y me requería en mi puesto de trabajo”

Esta cadena radial, le preguntó igualmente, si en esa repartición de recursos de Isagén estaba de acuerdo con el gobernador (e), Ricardo Gómez Giraldo, de destinar el 100% de los recursos para el oriente de Caldas o por el contrario con el gobernador titular, Guido Echeverry, de que el porcentaje sea para el oriente y para el resto del departamento y el ssecretario de planeación respondió:

“Como hombre de la academia y respetuoso de las posiciones, yo creo que el hecho que uno tenga una posición contraria, no quiere decir que este en contra de la persona. Nosotros desde el principio que se conoció de los recursos de Isagén, con el doctor Guido, siempre se planteó que 42 mil millones se invirtieran en el oriente, y los otros recursos para otras zonas del departamento. Esa ha sido la posición mía como secretario de planeación, pero el hecho de que el doctor Ricardo tome otra decisión, son propias de la política que se deben tomar en su momento como gobernador”