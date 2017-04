Sector comercial de Tumaco cerraría sus puertas como protesta por su difícil situación

El cierre de la vía por segunda oportunidad en la protesta de los cultivadores de coca también bloquea las opciones de recibir ingresos durante la temporada alta que significa la Semana Mayor.

La situación de orden público en Tumaco no mejora, pues ahora la complicaciones del cierre en la vía se une la protesta de los comerciantes organizados que anuncian el, cierre de sus establecimientos como protesta por la acción de los cultivadores de coca.

Eugenia Zarama presidenta ejecutiva de Fenalco en Nariño aseguró que: “Algunos comerciantes, dueños de establecimientos en Tumaco, cansados ya por toda esta problemática, su forma de protestar es cerrar sus negocios y decir no estamos de acuerdo con todo lo que está pasando. Ellos no van a asir a bloquear vías, no van a salir a hacer protestas ni se van a ir por las vías de hecho, van a cerrar sus negocios porque, de igual forma, nadie puede pasar en este momento, ellos no tienen turistas no hay a quien ofrecerle sus productos y sus servicios”.

De otra parte, tras el consejo de seguridad cumplido ayer en la perla del pacifico, no se descarta la intervención de las autoridades a través del grupo ESMAD e incluso. el apoyo del ejército para reabrir la vía.