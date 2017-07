Sectores de La Guajira Protestan ante decisión de Ecopetrol de montar su operación logística en Barranquilla

Wilder Guerra Gobernador (E) de La Guajira

A una sola voz diversos sectores de La Guajira Protestaron ante el anuncio de Ecopetrol de crear su centro de abastecimiento y logística para la operación exploratoria del Pozo “Moluscos” en Barranquilla, el anuncio realizado por el vicepresidente de la compañía Felipe Bayon, llamó la atención de los Guajiros ya que con esta acción se repetiría lo sucedido hace cerca de tres décadas cuando inició la exploración de Carbón y de Gas en esta zona del país.

El primero en manifestarse fue el ex senador y ex ministro de Minas y Energía Amylkar Acosta Medina quien a través de una carta de protesta recordó los antecedentes que han estancado el desarrollo del departamento y prosperado zonas francas como la de la capital del Atlántico, aseguró Acosta Medina ” que La Guajira tiene aún muchas falencias pero estamos mas y mejor preparados y equipados para apoyar este proceso” también hizo un llamado al presidente de Ecopetrol como al ministro de Minas y el Presidente Juan manuel Santos a reconsiderar la situación y exigió un mejor trato al departamento, indicó en el comunicado el ex ministro que lo que es con La Guajira es conmigo.



Por su parte el actual representante a la Cámara Alfredo Deluque Zuleta se reunió con Arturo Blanco, principal accionista de Puerto Brisa, y Leonardo Sicard, su gerente, en donde “se aclaró que la facilidad portuaria contaría con todo lo necesario para proveerle servicios a ellos y de no tenerlo, los implementarían muy rápidamente.” Deluque preguntó cuales son entonces las excusas para no hacer este centro logístico en este territorio.

Por su parte el gobernador encargado del departamento Weilder Guerra Curvelo, emprendió un viaje hasta la capital de la república donde se reunirá con el vicepresidente de Ecopetrol para conocer detalles de la decisión espera llegar con buenas noticias para La Guajira.