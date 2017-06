Sectores políticos, económicos y sociales reaccionan ante fallo que ordena reintegro del Alcalde de Cartagena

Foto Colprensa / Foto Colprensa - Luisa González

Voceros y representantes de diferentes sectores de la ciudad, han emitido su opinión en torno al fallo de primera instancia de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, que ordenó dejar sin efecto la medida cautelar de suspensión provisional de tres meses decretada en contra del alcalde de Cartagena, Manuel Vicente Duque Vasquéz.

Desde el Concejo Distrital, el presidente de esa Corporación, el cabildante Lewis Montero, manifestó que como “lo dijimos cuando se conoció la suspensión del Alcalde y lo reiteramos, a la ciudad ni a los cartageneros nos conviene un largo periodo de interinidad y por ello, actuar de la manera más rápida posible, siempre del marco de la ley, garantizando en todo momento el debido proceso, es lo menos que podemos pedir al Ministerio Público a los actores involucrados en este caso”.

Lideres comunales como Aldo Lora, quien ha convocado a la ciudadanía a volcarse a las calles en apoyo al mandatario titular, expresó que la decisión judicial “es una noticia que nos llena de mucha satisfacción y optimismo” debido a que a partir del fallo se permite que nuevamente asuma “las riendas del Distrito” Duque Vasquéz.

“Este fallo dado a favor del alcalde para que nuevamente se reincorpore, es fundamental para nosotros los ciudadanos y eso fortalece la democracia. Celebramos esto y con esto se demuestra una vez más que, nosotros los ciudadanos teníamos la razón”, expresó.

María Claudia Paez, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Cartagena, expuso que más allá del reintegro del mandatario local, lo que “preocupa” es lo que viene luego de la decisión que se emita en segunda instancia tras el recurso presentado por la Procuraduría General de la Nación.

“¿Qué tal que no lo ratifique?, ¿Qué pasará después?, esto quiere decir y el mensaje aquí es que la ingobernabilidad va a continuar y yo le he dicho en muchos espacios y que de las peores cosas que le pueden pasar a un territorio es perder la gobernabilidad a partir del liderazgo que en este caso es su alcalde. A mi, realmente si me preocupa el tema”, apuntó.

Hasta el momento el Alcalde Manuel Vicente Duque no se ha pronunciado en torno a esta decisión, que lo reincorpora a sus funciones como máxima autoridad del Distrito de Cartagena.