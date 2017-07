Según Diputado del Magdalena, el pago de bolsas plásticas se va a destinar a las Farc

Una verdadera controversia ha generado el trino que publicó en su cuenta de Twitter, el miembro de la Asamblea del Magdalena, Álex Velásquez, quien textualmente publicó: “Pago de bolsas plásticas de #colombianos es para financiar política de las @FARC_EPueblo no para @MinAmbienteCo dado q es un tributo”.

En diálogo con RCN Radio, el diputado por el partido conservador aclaró lo que quería dar a entender con su polémico mensaje.

“Los recursos de esas bolsas plásticas que están cobrándonos a los colombianos irán al presupuesto general de la nación, por ende no tienen, como es un impuesto, una destinación específica y en qué se está ejecutando el presupuesto general de la nación, en la implementación de los acuerdos que se han suscrito entre el Gobierno y las Farc”, explicó el diputado.

El diputado y presidente de la Confederación Nacional de Asambleas y Diputados de Colombia, Confadicol, restó importancia a la polémica generada en su trino.

“Yo no entiendo por qué tanta alharaca a la realidad que está viviendo el país y a la implementación de los acuerdos del proceso de paz”, aseguró el miembro de la Duma departamental.

El diputado Velásquez finalmente criticó al Ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo.

“El señor Ministro del medio Ambiente dice que esto es para el fortalecimiento del Ministerio, para las políticas ambientales y no es cierto, porque eso no puede tener una destinación específica como tal y lo que está diciendo el señor Ministro no corresponde a la realidad”, puntualizó.