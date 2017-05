Segundo día de paro cívico en Chocó: exigen renuncia al gerente del Plan Pazcífico

Foto: Cortesía Leonardo Montoya

Con una multitudinaria marcha, similar o mayor a la del primer día, avanzó la segunda jornada de protestas en Quibdó y otros municipios chocoanos para reafirmar el pliego de peticiones que habría incumplido el Gobierno nacional, principalmente en la construcción de un hospital de tercer nivel, la destinación de 720 mil millones de pesos para las vías que comunican a Chocó con Antioquia y Risaralda y la prestación eficaz de servicios públicos en los 30 municipios.

Arnolf Perea, vocero del Comité Cívico por la Dignidad de Chocó, aseguró que uno de los funcionarios que más le ha incumplido a la región es Luis Alfonso Escobar, gerente del Plan Todos Somos Pazcífico, entidad que tiene a su cargo los principales proyectos de inclusión. (Lea aquí: Gobierno tiene estructurados planes por más de 450 mil millones en región pacífica)

El líder retó al funcionario para que “viva en Quibdó seis meses con un salario mínimo y desplazándose por las carreteras de la muerte”.

“Yo lo reto (al gerente del Plan Pazcífico) haber si en seis meses es capaz de sostenerse en este pueblo, es que él no vive acá, él no entiende qué es lo que estamos pidiendo. Él no tiene él sentimiento chocoano, él nunca ha tenido un familiar viajando por la carretera de la muerte, él nunca ha tenido un familiar enfermo atendido en un hospital de acá, él nunca ha sabido lo que es estar desempleado por mucho tiempo, señor Luis Alfonso Escobar no nos mienta más, retírese y evite ser visto mal por este pueblo marginado”, dijo.

La indignación en Chocó contra el Plan Pazcífico aumentó luego de que el gerente de ese proyecto asegurara que “el Gobierno sí le ha cumplido a Chocó”, y que es falso que el avance de los proyectos solo sea del cinco por ciento. Por esa razón, en las consignas los manifestantes aseguran que ese proyecto del Gobierno nacional no ha beneficiado en nada al pacífico colombiano. (Lea también: Manifestantes del paro cívico en Chocó saquearon empresa ElectroPacífico)

El coronel Jhon Milton Arevalo, comandante de la Policía en Chocó, no se ha pronunciado sobre el supuesto lanzamiento de un petardo contra una estación de policía en Quibdó, presuntamente contra una patrulla de carreteras, situación que fue advertida por redes sociales.