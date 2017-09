Sellan dos construcciones por incumplir normas urbanísticas en Cartagena

Foto: Cortesía Alcaldía de Cartagena.

El director de Control Urbano, Héctor Anaya Pérez, informó que en el barrio Ternera fueron selladas dos construcciones que no cumplían con todos los requisitos exigidos por la Ley.

La primera construcción inspeccionada fue encontrada en la Urbanización Villas del Sol, donde funcionarios de su dependencia y de la Inspección de Policía identificaron que la obra no tenía la debida documentación.

Anaya Pérez señaló que el propietario de la construcción manifestó que a la estructura “se le realizaba solo un reforzamiento estructural”.

Sin embargo, se constató que se trataba de una obra nueva y que además se encontró que en la obra existía un manejo inadecuado en la fundición de las placas y mal adiestramiento del personal que trabajaba en el lugar, debido a que estos no contaban con los elementos de protección laboral como arnés, cascos y gafas.

La otra obra sellada se encuentra en la Urbanización San Buenaventura, la cual contaba sólo con radicado y sin número de licencia en firme. Del mismo modo, los planos no se encontraban registrados ante la curaduría y además no tenía un adecuado manejo de los escombros; al igual que el personal a cargo no tenía ningún tipo de protección para ejercer su labor.

“En la valla de radicación del proyecto se encuentra uso residencial-unifamiliar y más abajo dice número de pisos: dos, número de apartamentos: dos, lo que genera una contradicción en el anuncio de la valla, lo que indica que están construyendo más pisos de los permitidos y sin el número de la licencia, lo cual no está permitido”, expresó Anaya Pérez.