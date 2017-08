Senador Uribe pide a investigadores averiguar con funcionarios de Odebrecht todo el escándalo de corrupción

Sin dar muchos detalles en torno a la carta que envió a los organismos de investigación del Estado, el Ex Presidente Álvaro Uribe Vélez dijo desde Pereira que había dejado a consideración de tales entidades dicha misiva donde detalla datos y hechos en torno a los dineros y sobornos de Odebrecht.

En este sentido, precisó para RCN Radio que “lo que dice esa carta a las autoridades, es que si quieren investigar, que acudan a los funcionarios de Odebrecht”.

Esta declaración se dio en el marco del Foro de Pre Candidatos Presidenciales del partido Centro Democrático que se realiza en la capital de Risaralda, donde también se refirió al listado de bienes que entregó las Farc, indicando que ellos creen que tienen un seguro de impunidad y que pueden jugar con Colombia.

Aseveró Uribe, que las Farc volvieron a engañar al país con el tema del dinero, razón por la cual instó al gobierno nacional para que piense en comenzar a quitar beneficios.

“Era de esperar que esto sucediera. Cometieron toda clase de delitos y se los perdonaron; Asesinaron durante proceso de paz y se los perdonaron; No entregaron los niños y se los perdonaron; Entregaron 8.114 armas y no todas, y se los perdonaron; Crecieron en hectáreas del narcotráfico pasando de 42 mil a 180 mil hectáreas y se los perdonaron”, agregó el Ex Presidente.