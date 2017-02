Senadora Claudia López pidió a la Corte Suprema, nombrar un fiscal general sin vínculos con investigados por caso Odebrecht

Llamado a la Corte Suprema hizo la senadora Claudia López. Foto: RCN Radio.

En su visita a Bucaramanga, la senadora del partido Alianza Verde, Claudia López, aseguró que el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, en su momento como Ministro, firmó extender 1.2 billones de pesos a la Ruta del Sol, para que se beneficiara su amigo Luis Carlos Sarmiento.

Por tal razón, explicó que la Corte Suprema deberá nombrar un nuevo fiscal que no tenga vínculos con los investigados en el caso Odebrecht.

“Como ministro firmó para extender a dedo, así a dedo, 1.2 billones de pesos a la Ruta del Sol, de la que se beneficiaba su amigo y su empleador Luis Carlos Sarmiento. De manera que es obvio que está impedido, lo que es sorprendente en este caso es que el señor Néstor Humberto Martínez no haya reconocido el impedimento y no se haya apartado de la investigación; como no lo hizo, entonces el día de ayer lo recusamos ante la Procuraduría General de la Nación y ante la Corte Suprema de Justicia. Porque las pruebas que ha presentado el senador Robledo son contundente. Le pedimos a la Corte Suprema que nombre un Fiscal que no esté impedido, que no tenga relación alguna con la gente que está investigando para que este país tenga una justicia imparcial”. Agregó López.

La senadora agregó que como el Fiscal General de la Nación no se apartó de tal investigación, le sugirió a la Corte impedirlo para tal proceso, del que asegura hay pruebas contundentes que demuestran las cercanías con los investigados.