Senadora Claudia López señala como desafortunados los trinos del expresidente Uribe sobre el caso de violación de la periodista Claudia Morales

La congresista Claudia López, señaló en Barranquilla que los Trinos del Expresidente Alvaro Uribe Velez sobre el caso de violación de la periodista Claudia Morales han sido desafortunados.

“Explicación no pedida a cuenta de que se mete en este tema, Claudia no lo ha nombrado, además lo que yo más lamento de él, es que salió con una actitud tan agresiva y cero solidaridad, ni siquiera rechazó el hecho, ni siquiera lo condenó que le ocurrió, no se solidarizo con Claudia que es lo único que realmente importa, yo lamento mucho todo este escenario y espero que Claudia pueda sacar adelante su causa como ella considera que debe sacarla adelante“, manifestó la senadora Claudia López.

El exmandatario indicó que este tema ha sido un “burdo ataque político en su contra”, por todas las manifestaciones y criticas que se han presentado en redes sociales sobre el tema.