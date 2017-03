Señorita Cartagena: la actriz que interpretó su mejor papel en el Concurso de Belleza

Foto tomada deL CNB.

Anoche fue elegida como nueva Señorita Colombia la representante de la ciudad de Cartagena. Se trata de Laura González Ospino, quien logró ganarse la admiración del jurado calificador y del público.

La Señorita Cartagena es actriz de profesión, su mejor interpretación la realizó durante el Concurso Nacional de Belleza:

“Definitivamente esto me ayuda a conectarme con el público, más que cualquier otra cosa. Los miro a los ojos cuando estoy en el escenario, me conecto, los siento por dentro cuando aplauden y eso es lo que siente un actor, ahí me muestro tal y como soy pero me hace vibrar la fuerza del público”, indicó.

Laura González Ospino, manifestó que ser reina de su país era el más grande de sus sueños: “Es un momento muy especial, un momento que me he imaginado muchísimas veces. En primer momento debo agradecer a Dios, pensar en mi familia, en todo lo que he pasado, en todo lo que vivido, y luego viene el ¿ahora qué? ¿Cómo voy a hacer todos estos planes que tengo en la cabeza de hablar de mi gente, de hablar de mi tierra, de hablar de Cartagena, de la historia?”.

Convertir a Colombia en un país de campeones es una de las metas de la nueva Señorita Colombia. De esta manera respondió al ser indagada por las brechas sociales que hay en la ciudad de Cartagena: “Yo creo en los seres humanos, que todos somos capaces de salir adelante. Mi familia no es una familia que toda la vida estuvo en buena posición que hoy disfrutamos, mi familia es una familia trabajadora, así que yo he aprendido a ver cómo mi papá sale adelante poco a poco. Mi aporte como Señorita Colombia sería ser ejemplo de perseverancia, de decirle a todos que sí somos capaces, que Colombia puede ser un país de campeones y no solo de luchadores”.

La Nueva Señorita Colombia lució un vestido color magenta del diseñador Hernán Zajar. En el grupo de cinco finalistas estuvo acompañada por Santander, Antioquia, Magdalena y Bogotá.

La Señorita Magdalena, María Fernanda Betancourt, fue seleccionada como tercera princesa.

La Señorita Bogotá, Vanessa Domínguez, fue seleccionada como segunda princesa.

La Señorita Santander, Jimena Ropero, fue seleccionada como primera princesa.

La Virreina fue la Señorita Antioquia, Vanessa Pulgarin y como Reina fue elegida la Señorita Cartagena, Laura González Ospino.

El jurado encargado para elegir a la nueva Señorita Colombia, estuvo conformado por María Camila Carrasquillo, de Puerto Rico, directora Regional de Marketing en “Jarden Consumers Solutions Latin America; Federico Santiago Uriarte Mariani, de Perú, destacado abogado; Miky Fabrega, de Panamá, director creativo, artista y emprendedor; Rodrigo Rivero Lake, de México, coleccionista y comerciante de arte.

Laura González Ospino, tiene 22 años, mide 1.78 metros, domina el inglés y el francés.

La ceremonia fue conducida por la presentadora Andrea Serna y el actor venezolano, Luciano D’ Alessandro. La cuota musical estuvo a cargo del cantante español Miguel Bosé y los puertorriqueños Luis Fonsi y Víctor Manuelle quienes con sus éxitos pusieron a bailar a todos en el escenario.