Señorita Cesar, nueva reina de la Policía Nacional 2017

Entre las misiones de la elegida está promover el nuevo código de Policía.

En el Hotel Hilton de Cartagena, Anabella Castro, candidata por el departamento del Cesar, fue coronada este jueves como la nueva reina de la Policía Nacional en el Concurso Nacional de la Belleza, quien recibió el quepis, la daga y la banda representativa de esta institución.

Castro Sierra reconoció que no fue una elección fácil para el jurado, “yo creo que ellos que tenemos las mujeres colombianas, créanme que la decisión complicada porque somos 23 mujeres hermosas, pero en verdad lo quería tener este honor, pero no me lo esperaba.”

En los últimos años las aspirantes que han obtenido ese reconocimiento, a los pocos días también obtienen el titulo de Señorita Colombia, para Anabella Castro este es un impulso para alcanzar la corona, “yo creo que tengo todas las características de la mujer colombiana, estoy entregándoles mi corazón y quiero contribuir a mi país”

El General Luis Humberto Poveda, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, se mostró conforme con la elección del jurado porque la señorita Cesar estaba en sus favoritas, “ella hacía parte de mis favoritas, entre mis top cinco están: Magdalena, Cartagena, Nariño, Santander y Norte de Santander”

Por ahora las 23 candidatas tendrán una agenda privada hasta mañana 17 de marzo, cuando se corone la reina de la puntualidad a las 9 de la mañana en el Hotel Hilton de Cartagena.