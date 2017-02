Sequía en Santander tiene a mil familias del municipio de Los Santos sin agua potable

Foto archivo RCN Radio

Desabastecimiento de agua en Los Santos, Santander. Foto: RCN Radio.

La temporada seca ha generado serias afectaciones en Santander, en el caso del municipio de Los Santos, tiene a mil familias sin agua potable, las cuales deben esperar que dos carrotanques arriben al sector para que les suministre el líquido, que en ocasiones no sirve para el consumo humano, pues no es agua tratada.

Jaime Arenas, alcalde de Los Santos, aseguró que niños, adultos y ancianos sufren las consecuencias de la sequía en el departamento “hay mil familias tanto del casco urbano como de las veredas que no tienen agua, estamos trabajando con dos vehículos, uno del municipio de Piedecuesta que es el que lleva el agua potable tratada, pero cuando no puede ir que son los fines de semana, nos quedamos con el que lleva agua de los ríos y esa no se puede consumir. Eso solo evidencia la afectación que atraviesa nuestro municipio que lleva 7 años sufriendo con la sequía”.

Explicó que con de continuar la temporada seca en Santander, aumentaría el número de familias sin agua potable en Los Santos. A hoy, mil hogares no cuentan con el suministro del líquido a raíz de la sequía.