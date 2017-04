Sergio Fajardo: “No tengo responsabilidad en deterioro de Biblioteca España”

Cortesía Burea de Medellín/Biblioteca España de Medellín.

Diez años después de la inauguración del Parque Biblioteca España en el barrio Santo Domingo de Medellín, el exalcalde Sergio Fajardo Valderrama aseguró que los daños que presenta la obra son responsabilidad de los constructores e interventores, quienes ya fueron demandados por la actual administración de Federico Gutiérrez.

Sergio Fajardo, quien inauguró la obra en el 2007 con motivo de la visita de los Reyes de España a Medellín, cuando fungía como alcalde, aseguró que “no hubo afanes en la inauguración para tomarse una foto con los reyes”, tal y como han asegurado sus detractores.

“Me han insultado, me han dicho de todo, decían que yo tenía afán de tomarme una foto con el rey de España, el contrato se firmó cuando no teníamos ni la más remota idea de que los reyes iban a venir a Medellín, yo no tengo responsabilidades, según los estudios la culpa la tienen los contratistas e interventores”.

El exalcalde de Medellín explicó que la responsabilidad debe caer sobre las empresas que ya fueron demandadas por la actual alcaldía, por un monto de 27 mil millones de pesos. Se trata de Mazzanti & Arquitectos, diseñador del proyecto; Ingeniería Estructural, revisor de los diseños estructurales;Arquitectura y Concreto, constructor; y A.C.I. Proyectos, interventor de la construcción.

La Biblioteca del barrio Santo Domingo, fue inaugurada en el 2007 por los entonces Reyes de España Juan Carlos y Sofía y el expresidente Álvaro Uribe, además del entonces alcalde de Medellín, Sergio Fajardo. La obra permanece cerrada, la fachada principal fue desmontada y se convirtió en uno de los sitios más desolados de la ciudad.