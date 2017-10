Servicio SITP en Ciudad Bolívar vuelve a funcionar desde la madrugada de este jueves

Foto Colprensa - Juan Páez

A partir de las 4:00 de la madrugada se reactivará el servicio del SITP en 25 estaciones ubicadas en Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá. Así lo informó TransMilenio en un comunicado donde aseguró que el concesionario SUMA ya “radicó las dos pólizas contractuales requeridas para la ejecución del contrato”. (Lea acá: Habitantes de Ciudad Bolívar anunciaron bloqueos por falta de buses del SITP)

“Damos un parte de tranquilidad a los usuarios de Ciudad Bolívar y anunciamos que a partir de las 4:00 a.m. del 12 de octubre se estabiliza la operación de los servicios de transporte público en esta localidad”, aseguró Alexandra Rojas Lopera, Gerente de TransMilenio S.A.

Durante el miércoles 11 de octubre miles de usuarios del SITP en este sector de la capital tuvieron problemas para movilizarse por la falta de buses tras la suspensión, por parte de TransMilenio, contra el concesionario SUMA por no adquirir las pólizas necesarias para su operación. Tanto conductores como la empresa concesionaria habían rechazado la medida.

Personería de Bogotá investigará a gerente de Transmilenio

La personería de Bogotá informó que iniciará una indagación preliminar contra la gerente de Transmilenio S. A., Alexandra Rojas, por presunta falta de planeación y falta de planes de contingencia tras la suspensión del concesionario Suma por no lograr las pólizas exigidas por la ley para llevar a cabo la operación en 25 rutas en el sector de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá.

La Personería, mediante su página web, afirmó que “después de una visita realizada por el Ministerio Público a Transmilenio S.A., este declaró el incumplimiento parcial del contrato de SUMA S.A.S. responsable de la operación de los buses del SITP en la localidad de Ciudad Bolívar, sin contar con planes de contingencia suficientes que facilitaran la movilidad a más de 160.000 usuarios”.

Así mismo, la entidad aseguró que desde el 15 de marzo de este año Transmilenio conocía que no serían renovadas las pólizas al concesionario Suma ante lo cual, la empresa no contó con un plan de contingencia adecuado viéndose obligada a utilizar “las empresas que actualmente operan el SITP ‘Provisional’, empresas diferentes a los concesionarios del SITP y que no fueron suficientes para atender la demanda”