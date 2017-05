Siguen botados 65 mil millones de pesos en el acueducto por gravedad de Villavicencio

Los 65 mil millones de pesos de regalías petroleras que se contrataron desde 2010 a través de EDESA con la Unión Temporal Bocatoma Guatiquía para rehabilitar el sistema por gravedad del acueducto de Villavicencio, siguen botados y abandonados ratificó Jacobo Matus Díaz gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio.

Dijo que la obra que contrató EDESA, durante la administración del ex gobernador Darío Vásquez Sánchez, no solo no se ha terminado si no que está abandonada pese a la necesidad que se tiene de que funcione para evitar los cortes en el servicio que hacen cada año por causa de las lluvias.

El millonario contrato ni se ha ejecutado ni se ha liquidado para que otra empresa lo termine pese a la importancia de la obra dijo el gerente del Acueducto quien enfatizó en que se ha entregado toda la documentación para que los entes de control investiguen las posibles irregularidades y a la fecha no se conoce ningún resultado.

La obra fue adjudicada para elevar el volumen de conducción del líquido procedente de la bocatoma ubicada en Quebrada La Honda y surtir a los usuarios de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio (EAAV).

La importancia de la obra es porque el sistema de aducción de la línea es muy vulnerable a los fenómenos climáticos porque la línea pasa por sitios del lecho del río Guatiquía y Quebrada La Honda y el proyecto lo que busca es sacarla de la vulnerabilidad que tiene y pasarla a un sistema seguro.