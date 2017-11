Siguen detenidos más de 60 colombianos en Venezuela a pesar que se ordenó su liberación

Foto: RCN Radio

Más de 24 horas transcurrieron desde que un tribunal de control del Área Metropolitana de Caracas ordenara la liberación de 61 ciudadanos colombianos, detenidos desde hace más de un año señalados de paramilitares por el propio presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Sus familiares aguardan en las cercanías de la comisaria de la Policía Nacional Bolivariana en La Yaguara al oeste de la capital venezolana, donde acumulan un largo tiempo detenidos. Reclaman la ausencia de respuestas de las autoridades policiales para explicar por qué no han sido liberados.

Marbelis Roa, esposa de uno de los detenidos asegura que “nadie les da la cara” y que solamente el abogado defensor es el que le ha explicado que pasa con el caso.

Relató que a su pareja “lo agarraron el 2 de septiembre (2016) en una peluquería cuando se estaba afeitando” y a partir de allí ha comenzado un tormento para su familia que ya acumula un año y dos meses.

Cuenta además que la atención sanitaria y de alimentación ha sido “bastante mala” por lo que han tenido que cubrir gastos con pocos recursos.

“A mi esposo últimamente le ha dado muchos dolores de cabeza y le traen médicos y lo que hacen en mandar para que lo compre la familia (…) Es bastante mala (la alimentación) todos los días le quieren dar pasta y pasta y ellos ya están cansados”. Asegura que su esposo ha perdido peso en este último año. Dijo que se han podido “bandear” gracias a su suegra que está en Colombia y le envía dinero.

Unos metros más adelante también aguardaba Luz Núñez. Su hermano forma parte de este grupo de colombianos detenidos. Asegura que tanto la familia como ellos “han vivido una etapa cruel”.

Asegura que este martes “pasaron todo el día sin comer porque supuestamente iban a salir”. Como la mayoría de los detenidos, su hermano ha presentado enfermedades. “ya dos veces lo han sacado de emergencia, pero vuelven y lo meten allí aquí no han tenido compasión”.

Con la voz entrecortada lamenta que desde el gobierno de Colombia no han recibido la atención necesaria. “No les ha brindado ninguna ayuda a estos muchachos que están pasando trabajo, como no es la familia de ellos no les importa (…) tienen que brindarle ayuda porque son colombianos”, enfatizó.