Siguen las denuncias por malos manejos de recursos para los adultos mayores en Pereira

Crece el escándalo de corrupción con dineros de la tercera edad manejados el año anterior por la Secretaría de Desarrollo Social de Pereira. La Contraloría Municipal investiga una denuncia que indica que a los abuelos les hacian manicure y pedicure a 130 mil pesos cada uno.

La denuncia fue realizada en la Contraloría Municipal de Pereira, donde se adelantan las averiguaciones de muchas otras irregularidades relacionadas con los malos manejos de la estampilla Pro Anciano, e indica que a los abuelos les hacian labores estéticas de manicure y pedicure que eran cobras en 130 mil pesos, una cifra que de resultar cierta es exagerada, ya que un arreglo de uñas en cualquier salón o centro de belleza no supera los 15 mil pesos.

“Un ciudadano de común denunció que a los ancianos les hacian manicure y pedicure por 120 mil pesos, vamos a investigar si es cierto, pero de todos modos esto es algo estrambótico que nos pone a pensar qué está pasando con los recursos de esta población”, aseguró el Contralor de Pereira, Alberto Arias Dávila.

Esta es una de las múltiples denuncias que investigan organismos como la Contraloría, Personería y la Fiscalía, tras el escándalo que se desató con el manejo dado a los recursos de los ancianos, por parte de la Secretaría de Desarrollo Social de Pereira les dio el año pasado.

Todas estas investigaciones y denuncias se dan a raíz de hallazgos de contratos que no cumplían con los objetivos propuestos para los ancianos, con unas cifras que no se compadecían tampoco para la actividad y con contratistas que no eran los más idóneos.