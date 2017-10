Simpatizantes del Centro Democrático protestaron en Cartagena para conmemorar un año del plebiscito por la Paz

Foto: RCN Radio Cartagena

Al rededor de 100 integrantes del partido Centro Democrático protestaron en la Plaza de la Paz de Cartagena para conmemorar el triunfo del “No” en el plebiscito que pretendía refrendar los acuerdos de paz con las FARC.

Los manifestantes llegaron con coronas fúnebres en las que estaba inscrito el nombre de la constitución del 1991 y portaron carteles en contra del presidente Juan Manuel Santos y de las FARC.

“Estamos recordando a toda la sociedad, el robo que hizo el gobierno del presidente Juan Manuel Santos a la victoria del Plebiscito del No, resquebrajan la democracia y el presidente no respetó la voluntad popular. A esta hora hace un año todos los que promovimos el no estábamos celebrando”, señaló el diputado de Bolívar, Mario del Castillo.

Los manifestantes rechazaron a los magistrados de la Justicia Especial para la Paz e insistieron que su funcionamiento es otro desafío a quienes votaron por el “No”.

“Queremos proponerle al pueblo colombiano un referendo para que se decida si se aprueba esta Justicia Especial para la Paz y las acciones que ha hecho el gobierno Santos”, señaló un manifestante.

En el acto se leyó un manifiesto en el que los integrantes del partido rechazaron la implementación de los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC, “Se leyó un manifiesto donde se expresó el descontento con el gobierno, su burla a los que votamos por el No y nuestro rechazo a que los acuerdos sean adscritos a la constitución de Colombia. No nos rendimos y seguimos luchando por la democracia y por no entregarle el país a las FARC como ellos pretenden entregarle un partido político y emisoras para que digan quien sabe qué barbaridades”, señaló una joven manifestante.

Durante la protesta, también se vio a una persona disfrazada de conejo, la cual era rodeada por personas vestidas de negro.

“Estoy de negro para simbolizar el dolor que tenemos del robo al plebiscito que nos hicieron. ¡Por Dios! todo el mundo sabe que ganó el No y Santos nos hizo una trampa para legalizar lo que no tenía que legalizar”, dijo una manifestante.

Esta manifestación se realizó en inmediaciones a la Torre del Reloj, donde centenares de turistas miraban con asombro esta manifestación.

Protesta para pedir por la libertad de Andrés Felipe Arias

Durante las manifestaciones del Centro Democrático en Cartagena varias personas se vistieron con las túnicas de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para rechazar el proceso de extradición en contra del exministro de agricultura, Andrés Felipe Arias.

Los manifestantes, desvirtuaron las pruebas de la Fiscalía y repetían de manera insistente que la justicia colombiana ha perseguido a los integrantes de ese partido.

“No entiendo, los grandes latifundistas devolvieron el dinero que supuestamente les dieron de subsidio y con todo y eso Andrés Felipe va a pagar 17 años de cárcel. los señores que violaron mientras que los que violaron, asesinaron y secuestraron no van a pagar cárcel, es injusticia”, señaló una manifestante.

“Hemos tenido conocimiento de todos los actos de corrupción que dentro de la Corte Suprema de Justicia se dieron. Muchos de los exfuncionarios del doctor Uribe fueron condenados por magistrados corruptos”, señaló

Además de rechazar los procesos judiciales en contra del exministro, los manifestantes pidieron por la libertad de Sabas Pretelt De La Vega, condenado por la Corte Suprema de Justicia tras hallársele responsable de entregar cargos del gobierno a congresistas para que votaron a favor de la reforma constitucional que permitió la reelección del expresidente Uribe.

“El presidente Santos se preocupa por los presos políticos de Venezuela, y aquí tenemos varios; Andre Felipe y Sabas Pretelt son inocentes, nunca se han robado un peso, nunca han matado una mosca y estos tipos que mataron policías van para el congreso en tres años”, dijo una persona.

Este hecho generó molestias a algunos transeúntes quienes con insultos reprochaban estos carteles que señalaban como presos políticos a los exfuncionarios del gobierno Uribe condenados por parapolítica y corrupción.