Sin acuerdos culminó nueva negociación entre el Gobierno y líderes del Chocó

Las diez horas de negociaciones en Comfachocó no llegaron a buen puerto, por lo que las organizaciones sociales y comités mantienen firme el paro cívico que tiene paralizado al Chocó.

La distancia entre el Gobierno y los promotores del paro se dio porque en lo concerniente a los recursos para las vías, se propuso 339 mil millones de pesos en cinco vigencias, a diferencia de los 720 mil millones ya ofrecidos de manera directa. Así mismo, se determinaron unas inversiones para el Hospital de Quibdó pero que no había para otros.

Sobre Belén de Bajirá, se sostuvo que ya se han adelantado procesos pero no se presentó el nuevo mapa de Chocó que lo incluye; y los temas de educación no se trataron porque no llegó un delegado que tome decisiones.

Por estas razones, Hedrix Gutiérrez, vocero del Comité Cívico, sostuvo que se mantiene el paro porque las reuniones no son para negociar sino para evaluar el cumplimiento de los acuerdos del paro de agosto de 2016.

Desde que iniciaron las protestas en el Chocó, las autoridades han capturado a cuatro manifestantes, mientras que otros cuatro de resultaron heridos.