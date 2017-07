Sin despertar sospechas robaron cajero electrónico en Santa Marta

En un hecho sin precedentes en Santa Marta, en las últimas horas delincuentes robaron el dispositivo completo de un cajero electrónico ubicado en la estación de servicio en la esquina de la Avenida del Río con Libertador.

La modalidad de sustracción del cajero, de la cual no se conocen antecedentes, dejó perplejos a los vecinos del sector, comerciantes, vendedores ambulantes y estacionarios quienes aseguran no haber visto nada extraño en las horas de la noche cuando se presentó el hecho.

Aunque no se conocen mayores datos de la forma en que se cometió el delito, llamó la atención de los miembros de la Policía Metropolitana de Santa Marta el hecho que los sistemas de seguridad no fueron violentados, el dispositivo que acumula los billetes para retiro no presentaba señales de alteración y las alarmas no fueron activadas al contacto, lo que lleva a considerar a las autoridades que en el robo se utilizó una especie de llave.

El monto de la cantidad de dinero hurtada del cajero perteneciente al banco BBVA no se ha establecido oficialmente, por lo pronto las autoridades avanzan en la investigación.