Sin explicación, niños santandereanos se quedaron por fuera de los Juegos Supérate en Cali

Una delegación santandereana de niños de 12 años de edad que arribó hasta la ciudad de Cali para participar de los Juegos Supérate se quedó por fuera del certamen, minutos antes de iniciar la competencia.

Los menores quienes viajaron durante 24 horas en compañía de sus padres aseguran que cuando llegaron a la jornada atlética, los organizadores del evento les manifestaron que estaban descalificados y por ende no podían participar de las distintas categorías.

Cristina Jaimes, progenitora de uno de los niños deportistas, indicó que inicialmente el conductor de la buseta desconoció la ruta y terminó llegando a Antioquia, hecho que extendió las horas de recorrido hacia Cali, ciudad en donde se desarrollan los Juegos Supérate 2017.

“Nunca nos dijeron nada, llegamos aquí porque Coldeportes nos pagó el viaje, el hotel y el trasladado pero sin ninguna explicación nos dicen que están descalificados los niños y que no pueden participar. Según ellos (los organizadores) que porque los niños participaron en una competencia en Barrancabermeja ya no pueden estar aquí cuando el mismo Coldeportes nos dijo que no tenía nada qué ver”.

A la deriva se encuentran los seis niños santandereanos, sus entrenadores y los padres de familia quienes exigen una explicación a la situación que aseguran frustró los sueños de los menores de edad, quienes venían entrenándose desde comienzos del 2017.