Sin haberse implementado el pico y placa, comerciantes reportan pérdidas económicas

Los comerciantes se niegan a que se implemente un pico y placa en el centro de Bucaramanga.

Una disminución en las ventas, situación que ya genera pérdidas están atravesando los 6 mil comerciantes del centro de Bucaramanga, por cuenta de la medida de pico y placa que no se pudo aplicar en razón a una aclaratoria que especificó el Tribunal Administrativo de Santander.

Maicol Ortiz, vocero de los almacenes eléctricos, señaló que la incertidumbre por la restricción ha obligado al cierre de algunos establecimientos comerciales.

“Con tal solo la incertidumbre por saber si vuelve o no vuelve el pico y placa ya nos ha generado pérdidas, es que la gente no quiere venir al centro porque no saben si opera o no la medida y la verdad nos estamos perjudicando sin haberse empezado la restricción; por eso pedimos que no se ponga en el centro donde realmente no se necesita y sí perjudica”, aseguró

En una reunión sostenida con los comerciantes, el jefe de Gobernanza, Manolo Azuero, indicó que las propuestas serán tenidas en cuenta, pero la última palabra la tiene el Alcalde.

“Vinimos a escuchar a los comerciantes sobre sus dudas o inconformismos del pico y placa, a ellos les pedí que le pasen por escrito las peticiones al alcalde para poder tomar una decisión que beneficie a todos los sectores”.

Los comerciantes del centro de Bucaramanaga insisten en que la economía de Bucaramanga no se puede comparar con Londres o Barcelona, en donde sí es posible peatonalizar por la alta presencia de turistas.