Sin mayores avances se adelantó el segundo cabildo abierto de Empresas Públicas del Quindío

En el encuentro se resolvieron las preguntas presentadas en las 16 ponencias de las juntas ciudadanas.

John Edgar Pérez asesor de gerencia de las Empresas Públicas del Quindío EPQ presentó aclaraciones sobre los interrogantes presentados en el pasado cabildo abierto que acusaban a la mayoría de funcionarios con la ex gobernación. El funcionario indicó que la empresa no tiene ningún cartel de contratación y EPQ no es una empresa corrupta.

El asesor de gerencia aseguró que, la entidad también presentó las respectivas denuncias ante la Procuraduría General de la Nación, y los respectivos entes de control.

El cabildo contó con la participación del Procurador Delegado de Contratación Fiscal, Camilo Orrego quien fue designado por el viceprocurador general de la nación. El delegado informó que recopilaron todas las intervenciones presentadas y pidió no llevar el debate a discusiones políticas que no permitieron avanzar.

El procurador delegado informó que se tomaran acciones apenas se verifique toda la información y las denuncias presentadas por ambas partes.