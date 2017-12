Sin servicio de Gas Natural estarán hoy Maicao y sus corregimientos

Cerca de 18 mil usuarios domiciliarios e industriales del municipio de Maicao y los corregimientos de Paraguachon y Carraipia estarán sin el servicio de gas natural el anuncio fue dada a través de comunicado de prensa emitido por la empresa Gases de La Guajira, quien es la prestadora del servicio.

Según el comunicado “se llevará a cabo en el lapso de tiempo comprendido entre las 7 de la mañana y las 11 30 p.m. debido a corrección de fugas identificadas en el gasoducto ramal Riohacha-Maicao operado por Promigas”</em>.

El servicio será restablecido a las 5:00 am del 30 de diciembre, el alcalde del municipio fronterizo Jose Carlos Molina indico ” gracias al aviso oportuno de la Empresa Gases de La Guajira se comunicó a la comunidad y medios de comunicación y se han preparado las familias para no tener traumatismo, esperemos no se presente ninguna novedad”.

Cabe recordar que el pasado 27 de octubre Promigas disminuyó la presión del suministro de gas domiciliario en un 51% de la capacidad instalada por el mal estado de la tubería que transporta el gas hacia el municipio de Maicao, son 72 kilómetros de tubería que lleva hacia los corregimientos de Paraguachón, Carraipia y la cabecera municipal el minera.