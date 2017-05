Situación difícil para los maestros del país por servicios de salud, sólo hasta junio serían atendidos

Foto: RCN Radio.

RCN Radio conoció en qué va el proceso de licitación para la salud de los maestros quienes aún, tienen problemas para acceder al servicio a nivel nacional, ya que los prestadores decidieron no contratar especialistas ni arrendar sedes por la incertidumbre del proceso.

Ante la intervención hace poco de la Procuraduría General de la Nación en la licitación, el Ministerio de Educación le pidió al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) tomar una nueva decisión, por lo que hasta el próximo 30 de junio se prorrogará el contrato actual.

Sin embargo, aumentar la prórroga una vez más no permitirá mejorar ni mantener el servicio, pues muchas de las empresas de salud no van a contratar más médicos entre otros empleados, ni mucho menos, van a renovar arriendos porque no saben hasta cuando tengan los contratos.

Bajo ese panorama, las demoras iniciales en las citas médicas continúan y se podrán alargar aún más.

“El pliego de condiciones plantea términos y tiempos de 3 días para medicina general, 5 días para especialistas, pero esos tiempos no los cumplen y a veces las dan en 1 mes o las de 5 días las plantean para 6 meses”, afirman desde Fecode.

Se espera que el próximo viernes se pasen las propuestas de la nueva firma evaluadora, pero hemos conocido que la Universidad Nacional es la que más opciones tiene para quedarse.