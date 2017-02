Policía le apagó el sonido al Checo Acosta para que finalizara presentación

Momentos de rabia e impotencia vivió el cantante de música de Carnaval Checo Acosta, luego de que policías lo bajaran de la tarima en donde se presentaba el día de la ‘Guacherna’ de su ciudad de origen, Soledad, Atlántico.

Las autoridades apagaron el sonido y luego le pidieron al ‘Checo’ que parara su show, alegando ya se había sobrepasado la hora en la cual se podía escuchar música en alto volumen, los cual atentaba contra el nuevo Código de Policía.

Según contaron asistentes del evento, Acosta tenía previsto cantar una hora en su show, pero uniformados de la policía solo le permitieron tocar media hora, es decir que solo cantó 5 canciones de la 13 que tenía previsto regalar a su tierra soledeña, como él le llama.

Los hechos ocurrieron a las 2:30 a.m., testigos relataron , que a pesar de que los policías quitaron el sonido, al ‘Checo’ no le importó y aún así siguió cantando con sus músicos. Posteriormente, el cantante se acercó a la policía para pedirle que lo dejaran presentarse amablemente y no lo dejaron.

El artista se bajó de la tarima muy molesto, con sus músicos y sus bailarinas y luego se fue del lugar.

El público se quejó con las autoridades puesto que el Checo Acosta es el cantante más esperado en presentaciones de Carnaval en el municipio de Soledad, tras este hecho las personas se mostraron descontentas y se generó una situación de orden público en donde fue necesaria la presencia del ESMAD.

Ante esto se pronunció el Checo Acosta, quien se mostró “triste y estropeado” por el trato que recibió de Soledad.

“Yo llegué temprano a Soledad con el fin de compartir un rato agradable, hubo un retraso, hubo fallas, la primera que se corrió todo y la segunda que la policía me apagara el sonido. Considero que uno de los integrantes de la policía debió informarme para yo estar prevenido, pero mi rabia fue la falta de aviso. Me pareció que los policías que estaban en el show, les faltó tacto para terminar una noche tan bonita”, anotó el Checo Acosta, quien además mencionó que después de 29 años se sintió frustrado.

Finalmente ofreció excusas al público, por si en algún momento se mostró soberbio.