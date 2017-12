Solicitan revocatoria de la libertad condicional de alias “Popeye”

La Fiscalía General de la Nación ordenó al Delegado Nacional de Crimen Organizado que investigue a las personas que acompañaban en la finca de El Peñol a Juan Carlos Mesa, alias Tom, quien en el momento de su captura se encontraba con Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias Popeye.

Por esa razón, solicitó al Juez Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad que le revoque la libertad condicional.

Según el fiscal 70 especializado de Medellín, Daniel Tapias, se debe determinar si uno una falta punible de alias Popeye.

De acuerdo con el documento del ente investigador, el exlugarteniente de Pablo Escobar habría incumplido los compromisos adquiridos en el momento de firmar el acta de libertad condicional, luego de cumplir tres quintas partes de su pena.

Alias Popeye, en su cuenta de Twitter, aseguró que son “las ratas del Sí” los que hablan lo que no es, porque aseguró que estaba en una fiesta y que no es delito ir a una fiesta.

Estuve bajo operativo policial. Me trataron con respeto. Lo mismo que a las mujeres y los niños. Y las mascotas. Allí habían familias. Era una fiesta de cumpleaños. En un hotel. Yo estaba en el hotel. En el lugar equivocado.

No le tengo miedo a lo que le temen las Ratas del si. Si hay que ir a prision. Voy. En poco tiempo estaré de nuevo atacando este maldito gobierno. No le temo ni a la Carcel ni a la muerte. Soy un guerrero y como tal. Me comporto. Soy una figura pública y puedo ir donde sea

— Jhon Jairo Velasquez (@Popeye_leyenda) December 10, 2017