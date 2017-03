Solicitud de no aumentar tarifa de TransMilenio para Soacha es lo que pide la población: Alcalde

El alcalde del municipio de Soacha, Eleazar González, le pidió a la administración del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, no incrementar al pasaje de TransMilenio los $200 anunciados a partir del 1 de abril.

“Soacha seguirá trabajando de manera muy juiciosa en buscar respetuosamente el que ojala no incrementen esos $200, no hay alimentación del Conpes por el cual se originó TransMilenio que dice que se busca la integración y en este momento no tenemos integración”, dijo el alcalde municipal.

Agregó que esto “es lo que pide el pueblo, no es el momento, no lo pide el mandatario, es lo que pide el pueblo, que busquemos esa integración”.

De igual forma expresó que es muy preocupante porque “si defender a los ciudadanos, al pueblo gobernado es una irresponsabilidad, seguiré trabajando en esa misma dirección la calidad de vida es el compromiso que se tiene precisamente con ellos”.

Previamente el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, había asegurado que la propuesta de no incremento de los $200 desde el primero de abril por parte del alcalde de Soacha era irresponsable.

“Bogotá le aporta un gran subsidio a Soacha, obviamente el costo del transporte público es mayor a medida que los viajes son más largos y la gente de Soacha paga lo mismo que pagan todos los bogotanos o sea que de alguna manera los bogotanos están subsidiando a Soacha”, manifestó Bocarejo.