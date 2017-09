Sucre y El Peñón también adelantarán consulta popular minera

El municipio de Sucre, Santander, será el segundo que realizará una consulta popular minera para definir si se adelanta o no exploración o explotación minera.

La confirmación fue hecha por el delegado de la Registraduría, Roque Alirio Martínez, quien indicó que la fecha quedó definida para el próximo 1 de octubre.

Mientras tanto, el municipio de El Peñón, también en Santander, realizará en noviembre próximo una consulta popular minera.

El procedimiento será similar al que se adelantó en Jesús María, en donde hubo consulta popular en este domingo, 18 de septiembre, explicó.

La consulta popular en Jesús María en la que la comunidad dijo No a la exploración y explotación minera, dejó como resultado un total de 1.677 que votaron por el No, mientras que por el Si sufragaron 22 personas, hubo 8 votos nulos, 21 no marcados, para un total de 1728 que equivale al 53.02%.