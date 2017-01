Después de masacre en Chengue,16 años de impunidad

Hace 16 años fueron asesinadas 27 personas en Chengue. Foto/cortesía/Laura Toscano.

El 17 de enero de 2001, 80 paramilitares con machete y herramienta de demolición asesinaron a 27 personas en Chengue, corregimiento ubicado a 40 minutos del perímetro urbano del municipio Ovejas(Sucre).

La mayoría de las víctimas eran familiares del campesino Alejandro Oviedo Meriño, quien aún recuerda ese triste amanecer“ en esa masacre murieron 27 personas es un hecho de Lesa Humanidad y el pueblo no ha podido recuperarse porque la gente tuvo que salir”.

“ La gente ha vuelto pero no hacen su estadía allá, algunas personas se fueron decididas porque la ciudad no es para el campo, la gente tuvo que volver”explicó el campesino.

De acuerdo con el relato del campesino, han pasado muchos años y el Estado no ha reparado las 30 casas quemadas durante la incursión de los paramilitares.

El labriego narró cómo se salvó durante esa masacre “sobreviví porque tuve que huir, vivía en estado de guerra esa zona era un peligro y yo lo había dicho el día en que se metan los paramilitares la gente tiene que huir”.

“Yo a la cuatro de la mañana sentí que al vecino lo estaban llamando y eso me hizo que yo me parara de donde estaba y no había luz yo le dije a mis hijos vámonos” narró el labriego. En esa ocasión las víctimas fueron señaladas por las Autodefensas de colaboradoras de la guerrilla, sin embargo, respetaron a las mujeres durante la incursión.

Según los campesinos, en esa región los paramilitares eran comandados por alias ‘Juancho Dique’ y la guerrilla alias ‘Pedro Parada’.