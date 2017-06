Superfinanciera advierte que los usuarios del bitcoin podrían perder dinero invertido

AFP PHOTO

Cada vez más el bitcoins se vuelve atractivo para más personas, esa alternativa de pago de bienes y servicios caracterizada por ser utilizada para transacciones virtuales. Ante esa proliferación, el superintendente financiero Jorge Castaño, reiteró que esa nueva moneda no tiene un banco central, ni un país respaldando. Aunque su uso no está prohibido en Colombia.

“Más allá de la discusión si el bitcoin es una moneda o no, lo que debemos ser absolutamente conscientes en Colombia y en el mundo, este tipo de monedas virtuales tienen implícito un nivel de riesgo, en el cual se puede perder el total de los recursos que se hayan entregado, no hay un banco central, no hay un país respaldando, no hay oro, no hay nada. Esto no quiere decir que sea adecuado o no, yo solo hago un primer llamado es muy riesgoso”, anotó el superintendente.

Según Castaño Gutiérrez, el bitcoin también es utilizado para prácticas ilícitas, “hemos visto prácticas a nivel mundial, donde este tipo de monedas se está utilizando para lavado de activo y para otro tipo de delitos, si ustedes revisan el ataque cibernético, los señores que estaban secuestrando la información querían que les pagaran en bitcoins, para cubrir rastro”.

Juan José Echeverría, gerente del Banco de la República, manifestó que son asuntos nuevos para el país y crean incertidumbre, “no hay una posición clara todavía de qué hacer sobre esos temas. Tenemos que regularlos, entenderlos, manejarlos. Son temas nuevos, que no se manejan bien en ningún país del mundo”.

Santiago Castro, presidente de Asobancaria, aclaró que no es un crimen hacer transacciones en bitcoins, pero advirtió a los usuarios que esa moneda no cuenta con ningún respaldo.

Para las autoridades del sector, los colombianos deben hacer conciencia que no hay un supervisor, ni un banco central, ni un activo que respalde, y que las instituciones financieras solo pueden hacer transacciones en el peso colombiano.