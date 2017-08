Superservicios ratifica que la tasa para la seguridad está vigente

El director Territorial de la Superintendencia de Servicios Públicos, David Andrade, aseguró que la legalidad sobre la tasa con destino a la seguridad del Valle del Cauca, no ha sido objeto de revisión por parte de esta dependencia y, por tanto, sigue vigente.

El pronunciamiento lo hizo al resolver un recurso de un suscriptor sobre su cobro en la factura de servicios públicos y agregó “la Dirección Territorial de la Superintendencia de Servicios Públicos no es competente para tumbar una tasa, ni esta tasa de seguridad, no nos hemos pronunciado, no podemos pronunciarnos porque no es nuestra competencia sobre la legalidad de la tasa, eso tendrá su debido proceso ante sus instancias debidas”.

Entre tanto la directora Jurídica de la Gobernación del Valle, Diana Vanegas, dijo que la entidad revisará el tema de recaudo que es un asunto de forma, “es un tema más de forma, de mecanismo de cobro, de la facturación de cobro, es una situación particular y concreta entre el usuario y su empresa de servicios públicos, pero que va a ser objeto de revisión conjuntamente con las empresas de servicios públicos para mirar la forma de cobro, pero el fondo de la tasa, la razón por la que se crea que es para la seguridad del departamento del Valle del Cauca, sigue estando vigente en su legalidad”, precisó la funcionaria.

La tasa de seguridad fue un proyecto de la gobernación, presentado a la Asamblea y aprobado por la duma en el año pasado y entró en vigencia donde se cobra el uno por ciento del consumo de energía en el departamento y cuyo recurso se destina para brindar las herramientas a las autoridades para fortalecer la seguridad en la región y en donde se espera recaudar anualmente quince mil millones de pesos.