Sur de Bolívar en emergencia total por desbordamiento de ríos Cauca y Magdalena

La rotura del muro de contención en el municipio de Altos del Rosario, se convierte en la nueva emergencia que se registra en el sur de Bolívar por cuenta del desbordamiento de los ríos Cauca y Magdalena.

Jairson José Mendez León, Secretario de Gobierno de Altos de Rosario, el colapso del muro de concreto que protegía la cabecera municipal, ha generado afectaciones a unas 3.000 familias.

“Pedimos ayudas al Gobierno Nacional, a la Unidad de Gestión de Riesgo, al Consejo Municipal de Riesgos y a la Gobernación”, dijo Mendez León.

Una situación similar se presentó en los municipios Regidor y El Peñón, donde la emergencia está a punto de arrasar la principal vía que conecta a estas dos poblaciones, así como amenaza con dejar bajo las aguas a unos 30.000 ciudadanos.

“Ahorita que ya estábamos levantando cabeza los agricultores, ganaderos y demás población circunvecina de la zona, nos pasa que se rompe el muro de contención en el municipio de Regidor y cerca a esa rotura que queda cerca a El Peñón, en 28 kilómetros, tenemos 7 tramos gravemente afectados”, expresó Luis Gómez, habitante de la zona.



Los municipios de Hatillo de Loba y Barranco de Loba, en donde se viene trabajando en la intervención de los chorros por donde ingresaron los rios, los pobladores del denominado Zode de las Lobas están en zozobra porque se mantienen las filtraciones.

“Si sigue creciendo el rio como está y si sigue lloviendo, va a ser inminente la situación”, expresó una habitante.

En Achí, la preocupación tras las inundaciones radica en la entrega de las ayudas humanitas. Según algunos pobladores de zonas rurales afectadas, no han recibido ningún tipo de atención de la Alcaldía Municipal e incluso denuncian que al solicitar ayudar se las han negado, aduciendo que no están “completamente inundados”.

Así mismo, líderes del municipio aseguran que sólo se han repartido 1.500 ayudas humanitarias, cuando en Achí se realizó un censo donde se evidencia que son 5.000 los danminifados.

“No nos quieren dar nada porque según no estamos afectados. Yo sembré ocho hectareas y sólo he recogido tres (…) Pedimos ayudas al señor Presidente de la República porque hemos perdido nuestras cosechas, especialmente maíz, tenemos deudas y no hemos tenido ninguna ayuda”, relatan habitantes de la vereda El Paraiso.

El gobernador Dumek Turbay Paz, junto a miembros de su gabinente y representantes de Corgmagdalena, Invias, Ministerio de Transporte y Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) realizarán hoy un recorrido en diferentes municipios del sur del departamento para atender directamente las emergencias y envíar un parte mensaje de tranquilidad a las poblaciones frente a las acciones que se están adelantando para mitigar la problemática invernal.

Declaratoria de calamidad pública

Hasta el momento, 18 municipios han notificado a la Administración Departamental la declaratoria de calamidad pública como consecuencia de los altos niveles de los rios Cauca y Magdalena. Estos municipios son: Achi, Cantagallo, Regidor, Calamar, Pinillos, Soplaviento, San Pablo, Mompox, Simití, San Jacinto del Cauca, Morales, Mahates, Rio Viejo, El Peñón, Hatillo de Loba, Barranco de Loba, Montecristo y Margarita.