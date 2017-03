Suspenden calendario escolar en Campoalegre (Huila) 

Foto: Cortesía Huila Turística

Más de cinco mil niños en el municipio de Campoalegre no están recibiendo clases debido a la emergencia que ocurrió en los últimos días, dónde se presentaron inundaciones a raíz del desbordamiento de una de las fuentes hídricas que pasan por esta zona poblada del departamento.

La secretaría de educación departamental María del Carmen Jiménez, ratificó que con el objetivo de no retrasar el calendario escolar, debido a que se adelantó la semana de desarrollo institucional donde no asisten los alumnos a los centros educativos, por ende no se afectará en el desarrollo académico.

Según manifestó la titular de la Secretaria de Educación Departamental, se espera que en los próximos días se pueda regresar a la normalidad en los centros educativos de la capital arrocera del Huila.