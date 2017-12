Suspenden licencia del edificio que se construye en cercanías al Castillo de San Felipe en Cartagena

2.1.- ORDENAR la suspensión provisional y de manera inmediata de los efectos de los siguientes

actos administrativos:

> Resolución No. 0595 de 28 de diciembre de 2015, proferida por la Curaduría Urbana Distrital No. 1 de la ciudad de Cartagena de Indias D.T. y C, por la cual se concede Licencia de Construcción modalidad de obra nueva, primera etapa, uso residencial multifamiliar VIS proyecto Aquarela. Siendo titular de la licencia la sociedad INMOBILIARIA CHAL S.A.S

> Resolución No. 0470 de 12 de septiembre de 2016, proferida por la Curaduría Urbana Distrital No. 1 de la ciudad de Cartagena de Indias D.T. y C, por la cual se modificala Licencia de Construcción otorgada mediante la resolución No. 0595 de 28 de diciembre de 2015, actualizando el titular de dicha licencia a favor de la sociedad PROMOTORA CALLE 47 S.A .S.

> Resolución No. 0486 de 23 de septiembre de 2016, proferida por la Curaduría Urbana ^ Distrital No. 1 de la ciudad de Cartagena de Indias D.T. y C, por la cual se concede Licencia de Construcción al proyecto Aquarela Multifamiliar – VIS segunda etapa, siendo su titular la sociedad PROMOTORA CALLE 47 S.A.S.

> Resolución No. 0611 de 02 de diciembre de 2016, proferida por la Curaduría Urbana Distrital No. 1 de la ciudad de Cartagena de Indias D.T. y C, por la cual se concede Licencia de Construcción Proyecto Aquarela Multifamiliar-VIS tercera y cuarta etapa, siendo su titular la sociedad PROMOTORA CALLE 47 S.A.S.

r* Resolución No. 0363 de 28 de julio de 2017, proferida por la Curaduría Urbana Distrital No. 1 de la ciudad de Cartagena de Indias D.T. y C, por la cual se concede Licencia de Construcción Proyecto Aquarela Multifamiliar-VIS quinta etapa, siendo su titularla sociedad PROMOTORA CALLE 47 S.A.S.

2.2.- ORDENAR la inmediata suspensión de todo tipo de construcción o intervención en el proyecto MULTIFAMILIAR – VIS AQUARELA en sus cinco etapas, localizado en la carrera 17 No. 35-07 del Barrio Torices – Espinal de la ciudad de Cartagena, mientras se surta el presente proceso y hasta tanto se produzca una decisión de fondo al respecto.

PARÁGRAFO: Para el cumplimiento de lo anterior, una vez en firme el presente auto, se oficiará al DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS para que ejerza su función de control y vigilancia garantizando que no se efectúe ningún tipo de intervención en la referida obra.