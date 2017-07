Con tachuelas en las calles, habitantes denuncian saboteo de la revocatoria del Carmen de Bolívar

La noche anterior, el alcalde Rafael Gallo había pedido no participar en la jornada de votación de la revocatoria.

Algunos pobladores del Carmen de Bolívar denunciaron que los opositores del proceso revocatorio al alcalde Rafael Gallo, estarían arrojando clavos y tachuelas en las vías del municipio para que los vehículos tengan dificultades para llegar a sus puntos de votación, los mototaxistas aseguran que son los más afectados.

“Por ahí están tirando tachuelas en los caminos, están tirando tachuela en las vías y ya hay muchas motos espichadas ya” contó un habitante afectado. Otros pobladores manifestaron que habría una compra de votos a favor de la revocatoria, “están comprando votos y con billetes falsos, entregan cuatro billetes de cinco mil”

Por el momento, no se registra mayor afluencia de personal en los puestos habilitados para participar en la jornada electoral. En el día anterior, el alcalde Rafael Gallo pidió no acudir a las urnas, “el Carmen de Bolívar no está dispuesto a seguir el juego, es el momento de defender lo que yo estoy defendiendo por ustedes. La invitación es que nadie salga de sus casas a votar por es sinverguenzura.

En el municipio están habilitados 54 mil 384 ciudadanos para ir a las urnas este domingo y definir el futuro del mandato del alcalde Gallo Paredes. Son 25 mil 668 mujeres y 28 mil 716 hombres habilitados por la Registraduría en 24 puestos de votación con un total de 70 mesas para sufragar.

La votación de revocatoria en Carmen de Bolívar irá hasta las 4 de la tarde.