Tamales, postres y frutas ficticias se encontraron en PAE en Santander

Néstor Martínez, Fiscal General de la Nación en Bucaramanga

En una investigación que adelantó la Fiscalía General de la Nación con el PAE en Santander, en una denominada “operación Guane Fase 1”, se detectaron graves problemas de corrupción con el manejo de los recursos que son destinados para la alimentación de los niños de escasos recursos de escuelas y colegios públicos de Santander.

El Fiscal general de la Nación Néstor Humberto Martínez indicó que en el departamento de Santander fueron detectadas presuntas anomalías en el contrato suscrito el 21 de abril de 2016 entre la Gobernación de Santander y la Cooperativa Surcolombiana de Inversiones Limitada para cubrir el Programa de Alimentación Escolar (PAE) por un valor inicial de veintitrés mil ochocientos cuarenta y cuatro millones de pesos ($23.844.912.000), en 82 municipios no certificados, es decir, que no tenían la autonomía para el manejo de recursos de la alimentación escolar porque cuentan con menos de 100.000 habitantes.

Tamales

Según el fiscal Las investigaciones permitieron encontrar inicialmente irregularidades con proveedores ficticios de municipios apartados en departamentos de Tolima, Huila y Meta, en el que por ejemplo Acacías se formalizó un contrato por 30 millones de pesos con una operadora de Grúas para el suministro de tamales, allí se pudo constatar que esta entidad no tiene objeto para este tipo de actividades.

Los trabajadores de grúa certificaron que no tenían habilidades culinarias y no sabían hacer tamales, y lo que nos llamó más la atención es que no decían el número de cantidades de tamales y mucho menos que los tamales no hacían parte de la minuta de alimentación de los estudiantes de Santander” agregó el Fiscal general.

Postres y Frutas

Durante la investigación según el Fiscal Néstor Martínez se encontró que en Tarqui, Huila, se contrataron la preparación y entrega de postres con la Asociación de Padres de Familia Restaurante Escolar la Galaxia por veinte millones de pesos ($20.000.000).

“Los investigadores constataron que esa agrupación está inactiva, ubicaron a los representantes legales y, en entrevista, señalaron que no conocían a la Cooperativa Surcolombiana de Inversiones, que supuestamente los contrató, también en Algeciras compraron mercados a una asociación de transporte de pasajeros ubicada a cuatro horas de camino en trocha de la cabecera municipal; En Suaza pagaron doscientos noventa millones de pesos ($290.000.000) a la Asociación de Padres de Familia del Restaurante Escolar Palo Gordo, por el suministro de frutas y verduras” agregó Néstor Martínez.

Según el Fiscal La policía judicial de la Fiscalía tiene evidencias que demostrarían que esos recursos terminaron en una fiducia para la compra de un apartamento en la ciudad de Bucaramanga.

“En la contabilidad aparecían gastos en marzo y abril cuando no se había celebrado el contrato, Asimismo, los investigadores identificaron 46 transacciones ficticias, establecieron que los estados financieros carecían de soportes de contabilidad y no reflejan la realidad económica de la Cooperativa Surcolombiana de Inversiones Limitada” indicó el Fiscal General.

Este contratista y el interventor designado para el PAE en Santander asumieron el programa en los años 2016 y 2017 y se preparaban para contratar en el año 2018.

Por estas presuntas irresponsabilidades y contrataciones se capturaron el pasado 17 de noviembre se adelantaron las respectivas audiencias y el juez dispuso de medida de aseguramiento en centro carcelario a la secretaria de Educación de Santander Ana de Dios Tarazona, Aníbal González Sánchez, coordinador del Programa de Alimentación Escolar (PAE); Luisa Fernanda Flórez Rincón, represente legal de la Cooperativa Surcolombiana de Inversiones Limitada 4.