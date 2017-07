¿Qué tan lejos está este equipo, el Once Caldas, del funcionamiento que usted quiere? Está tan lejos, que nunca va a llegar: Francisco Maturana

Foto: Win Sports.

Redacción de Win Sports

Francisco Maturana, técnico de Once Caldas, mostró su inconformidad con el proyecto planteado por las directivas del ‘blanco blanco’.

Los de Manizales perdieron 1-0 con Tigres en la primera fecha de la Liga Aguila y ‘Pacho’ no dejó de mostrar su molestia.

La derrota con Tigres:

Es evidente que nos estamos conociendo, ni ellos me conocen a mí, no yo a ellos, llevamos 30 días de trabajo, es el primer partido, lo que pasa en los entrenamientos no pasa en los partidos oficiales, estos partidos se convierten en un material importante de conocernos y edificar un equipo que responda a las expectativas.

Después de 30 días de trabajo no se puede estar satisfecho, pero es lo que hay en el momento.

¿Faltaron refuerzos?

No me siento bien, el producto no es digerible, yo sé que cada uno me está dando lo mejor que puede.

El dirigente puede ver si eso le llena sus posibilidades, si hizo las contrataciones que debía o no, en el momento que llegué acá estaba ilusionado por un proyecto liderado por gente de éxito, como De la Cuesta y Pezutti, cuando empezamos a hablar se habló de Adrián Ramos, de Rodallega, de Teo, me fui emocionando con el proyecto, sigo emocionado esperando que con lo que hay hacer lo mejor, pero es indudable que no llegué a un equipo para entrar a los 8.

Llegaron delanteros, pero seguimos esperando en defensa porque tenemos dificultades, es difícil que siga tapando cosas que no se pueden, para tener un buen equipo se necesitan jugadores que estén en un nivel muy superior.

El grupo sabe que necesita gente que los ayude a ser mejor. Hay una expectativa con la llegada de Johan (Arango), es un jugador que el fútbol debe celebrar y cuidar por tener esa condición.

Su ambición no era solo pelear por entrar a los 8:

Venir a dirigir un equipo para entrar a los 8 no era mi ambición y seguro que no hubiera aceptado, acepté porque el proyecto me ilusionó porque venía de una gente ganadora, pensé que tenían el mismo sueño.

Seguir trabajando, no se puede dejar la transparencia, la lealtad, el respeto y trabajar a muerte, brindado lo mejor que tiene, alcance o no alcance.