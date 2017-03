“Tan pronto te tomas las cosas en serio te vuelves mal actor”, actor Vincent Cassel

El actor Vincent Cassel, y el el reconocido director de casting colombiano Juan Pablo Félix. Foto: cortesía FICCI.

Una conversación fluida, amena, con posiciones claras en torno al cine y la actuación, fue la que ofreció el actor francés Vincent Cassel en el marco de la edición número 57 del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI).

El artista acudió al Centro de Formación de la Cooperación Española, ubicado frente a la Plaza Santo Domingo, en donde por más de 40 minutos dialogó con el reconocido director de casting colombiano Juan Pablo Félix, en torno a su carrera actoral así como sus experiencias en la industria cinematográfica.

Llegó puntual al auditorio. Vestido con camisa azul, blue jeans y mocasines negros. Ingresó sonriente y rápidamente se sentó en la silla que fue dispuesta para él y tras un breve saludo a los asistentes, comenzó a relatar sus anécdotas donde dejó muy claro que la actuación significa para él “es jugar a ser uno mismo, jugar a lo que nos gustaría ser, sin juzgarse uno mismo”.

Reconoció que no tiene metodologías o técnicas establecidas a la hora de trabajar, que trata de ser “pragmático” y que en la actualidad ha optado por ver menos cine porque “aprende más” que cuando acude a las salas de cine. Así mismo, expresó que prefiere no tomarse las cosas tan en serio cuando trabaja, pues considera que “tan pronto te tomas las cosas en serio te vuelves mal acto” y que como artista, ha guiado su carrera hacia lo diferente dejando entrever que no lo deslumbra la industria hollywoodense a la que calificó como “más de imagen”.

Cassel, cuya carrera ha estado marcada por interpretaciones con una alta carga emocional, sostuvo que sus personajes difieren de su personalidad y que opta por recrearlos porque se tratan de individuos que están acorde a la realidad humana, donde sus conflictos suelen ser “marginados” y poco tratados en el cine. “Yo soy mucho menos torturado que en la vida real y hacer estos papeles me ayudan mejorar mucho más”, apuntó.

Sostuvo que su mayor influencia en el cine ha sido el actor italiano Marcello Mastroianni y que trabajar con el director argentino Gaspar Nóe en la película ‘Irreversible’ fue una experiencia intensa, agotadora pero enriquecedora. “Él te pone en una situación en la que parece que no tienes que actuar”, destacó. Sin embargó, manifestó en relación al director canadiense David Cronenberg, con quien en ‘Promesas del Este’ y ‘Un Método Peligroso’, que éste ha sido “uno de los mejores directores” con los que ha trabajado.

“Es un genio que nunca duerme. A pesar de los años logra reinventarse. No escucha bien, tiene problemas en el oído, pero tiene una capacidad de observación muy buena”, acotó.

Finalmente, Cassel señaló que si bien no está haciendo una película en la actualidad, es una persona que trabaja todo el tiempo, destacando las más reciente colaboraciones que realizó en cintas que se rodaron en Brasil, Tahiti y New Orleans (Estados Unidos), en donde en este último destino informó del proyecto ‘Underwater’ o ‘Bajo el Agua’, cuyo estreno y temática no reveló.