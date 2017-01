Tarde accidentada en la temporada de toros de Manizales

Foto: Tomada del periódico La Patria

Dos protagonistas de la fiesta brava de Manizales, sufrieron lesiones en la tarde del jueves 5 de Enero de 2017.

El novillero Juan Viriato, fue cogido por su toro, cuando iba a tomar la alternativa y fue trasladado al hospital Santa Sofía de la capital de Caldas.

En comunicación con RCN Radio, la enfermera jefe del servicio de Urgencias, dijo que no están autorizados para dar información sin el permiso de su familia, pero aclaró que está estable y fuera de peligro.

En otra comunicación obtenida por el periodista Julián Parra de RCN Radio, con el Hospital Santa Sofía, le contaron que Juan Viriato, sufrió fractura de la segunda y tercera vértebra lumbar, es decir, una lesión que No sería grave, porque no hubo compromiso propiamente de las vértebras superiores de la columna, sin embargo, un diagnóstico médico oficial, no ha sido dado a conocer.

Agregaron galenos del centro asistencial, que en los próximos minutos, será trasladado de urgencias a otra sala que está por definirse.

Entre tanto, el torero Andrés Roca Rey del Perú y triunfador de la Feria de Cali, sufrió una lesión en una de sus pantorrillas, pero después de haber sido asistido en la enfermería de la plaza, volvió a salir al ruedo para terminar su actuación.