Taxista de Cartagena atacó con pico de botella a un pasajero, le desfiguró el rostro

Un joven identificado como José David Ibarra Sossa resultó con 60 puntos de sutura en el rostro tras ser brutalmente agredido por un taxista de Cartagena.

El hombre relata que al bajarse del vehículo el taxista procedió a agredirlo porque había cerrado la puerta del carro demasiado fuerte.

El pasajero señala que de inmediato el hombre se le abalanzó, empezó a agredirlo verbalmente, luego lo tumbó y empezó a golpearlo con un palo y no conforme con esto, con el pico de una botella empezó a herirlo en el rostro.

José David Ibarra Sossa, manifiesta que la comunidad se acercó a defenderlo y cuando logró reaccionar ya se encontraba en una clínica de la ciudad. El taxista agresor fue capturado y podría ser responsabilizado del delito de homicidio preterintencional en grado de tentativa.

“Cuando me quise ver estaba en una clínica con un médico y cirujano plástico porque tengo desfigurado el rostro. Son como 60 puntos los que me tomaron. Es un acto intolerante las cosas no eran para que transcendieran de esta manera”, relató.

La abogada Claudia Meza, manifestó que “vamos a solicitar en la misma audiencia de imputación de cargos la medida de aseguramiento si no es requerido por la Fiscalía”.

El afectado presenta en su mejilla izquierda una herida profunda y ancha. De igual forma, tiene heridas similares cerca de la nariz y sobre el labio superior.