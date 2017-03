Taxista de Cartagena se negó a prestarle servicio de transporte a una mujer con dolores de parto

Un hombre publicó en sus redes sociales al taxista que se negó a prestarle el servicio de transporte público a su esposa quien se encontraba en trabajo de parto. El esposo de la mujer indignado por la actitud del conductor le reprochó su negación y procedió a hacerle el registro fílmico. Allí el conductor argumenta que se dirige para un lugar distinto al de sus usuarios.

“Te voy a grabar porque mi mujer va a parir y te negaste a llevarla porque para allá no vas a hacer servicio. –Pero es que no puedo, no puedo…te dije que no puedo porque voy a hacer otra vuelta-”, fue el cuestionamiento del esposo de la mujer y la respuesta por parte del taxista.

Luego de la publicación del video las autoridades de tránsito de Cartagena lograron dar con la ubicación de este conductor. Edilberto Mendoza, director de transporte de la ciudad, dijo que “es un hecho indignante, vergonzoso; una joven en situación que ameritaba atención urgente, en víspera de parto, solicitó el servicio de un taxi y el conductor de manera irresponsable se negó a prestar el servicio, situación que hizo que su compañero persiguiera este vehículo tipo taxi e hiciera la denuncia a través de su celular”.

Por su conducta este conductor deberá pagar como sanción una multa correspondiente a un salario mínimo y por acumulación de infracciones podría perder su licencia de conducción. “Este conductor contraventor fue ubicado por nuestros agentes de tránsito dándole inicio a procesos sancionatorios, uno de ellos por negarse a prestar el servicio lo cual conlleva a una multa de un salario mínimo y otra por no portar en un lugar visible la planilla de tarifa. Esto corresponde a medio salario mínimo mensual. Así que deberá pagar una cifra aproximada de millón 500 mil pesos. Es posible que se le suspenda la licencia de conducción por acumular dos sanciones en un término menor a 6 meses”.