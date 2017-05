Taxistas en Barranquilla protestaron lanzando huevos en contra de la aplicación UBER

Taxistas

Desde las 6 de la mañana, taxistas de Barranquilla, comenzaron las caravana teniendo como punto de partida el monumento a la Bandera, ubicado en la Calle 17 en inmediaciones del barrio La Chinita.

De igual forma, las movilizaciones comenzaron en diferentes sectores de la ciudad como el Corredor Universitario, La Vía 40 con La Flores, la plazoleta de la Iglesia El Carmen y la Calle 30 que conduce al aeropuerto Ernesto Cortissoz, sector donde se presentaron retraso en la llegada de pasajeros que no pudieron cumplir con sus itinerarios.

“Uno ya no puede trabajar, Uber es una competencia desleal , antes me ganaba 60 mil pesos, ahora me gano 30 mil y eso no me alcanza para sostener mis necesidades “, aseguró un taxista.

Con arengas, pancartas y lanzando huevos a los taxistas que estaban prestando el servicio, avanzaba la mañana en los diferentes puntos de concentración. Algunos periodistas que estaban cubriendo la jornada resultaron afectados con huevos lanzados por los taxistas.

“El Alcalde y Secretario de Movilidad no hace cumplir la normatividad que dice que ningún vehículo particular puede transportar pasajero. Los taxistas estamos colapsado, ya el taxista no consigue para pagar la tarifa, menos para llevar a su casa. El gremio se ha unido en su totalidad para protestar para que el gobierno se de cuenta que está violando la misma legislación del transporte”, aseguró Jorge Guerrero, presidente de Sinchotaxi.

En Barranquilla no solo protestan por la plataforma Uber, sino otros tipos de transporte informal que les ha quitado clientela como los mototaxis y las camionetas Dazia.