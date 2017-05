Taxistas que no se acogieron al paro en Cali fueron obligados a unirse a la manifestación

Paro de taxistas sector Paso del Comercio. Foto RCN Radio.

Bloqueos parciales en algunas vías y caravanas que causaron afectaciones en la movilidad de Cali, se registró durante el paro nacional de taxistas.

Aunque las autoridades reportaron normalidad en el desarrollo de las manifestaciones, algunos conductores en el sector Paso del Comercio, uno de los seis lugares de concentración, detuvieron a los taxistas que seguían prestando el servicio, bajando a los pasajeros y obligándolos a unirse al platón, indicando que no garantizaban el derecho a la movilización.

“Detuvimos los taxis porque nuestros compañeros deben tener sentido de pertenencia ya que el mal que estamos sufriendo es un mal que nos afecta a todos, entonces no es justo que mientras unos estamos protestando otros estén aprovechando el tiempo para laborar”, expresó Álvaro Antonio Pinzón, quien es vocero del gremio.

Acciones como estas fueron rechazadas por los pasajeros que quedaron en la mitad de su recorrido.

“Yo vengo desde el aeropuerto, acabe de legar de Bogotá y me tocó quedarme aquí en plena vía sin poder seguir mi camino, me toco llamar a un familiar para que me recoja, esta no es la forma de protestar”, señaló una ciudadana.

Pese a esta situación, varios taxistas continuaron con sus recorridos.

“Yo no me he unido este paro porque igual tengo que llevar el dinero a mi casa para la comida y para el arriendo, si me pongo hacer paro al final del día nadie me va a responder por el dinero y tengo que responderle a mi familia”, señaló uno de los conductores.

Por su parte el secretario de Seguridad de Cali, Juan Pablo Paredes, anunció que después de sostener una reunión con los líderes de los taxis y llegar a una serie de acuerdos, el paro en la ciudad de levantó.