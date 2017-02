Temor en Las Pavas, Bolívar, por divulgación de folios de la Fiscalía que contienen los testimonios de las personas que denunciaron el desplazamiento forzado

Foto suministrada por Jorge Niño, abogado y apoderado de las víctimas del desplazamiento forzado en Las Pavas.

La zozobra y el temor se ha vuelto a apoderar de las 123 familias que fueron víctimas de desplazamiento forzado en el 2003, cuando integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia les obligaron a salir de sus tierras, ubicadas en la hacienda Las Pavas, en jurisdicción de los municipios de El Peñón y San Martín de Loba, sur del departamento de Bolívar.

La situación que tiene a estas familias bajo este ambiente de tensión, responde a la divulgación varias copias, correspondiente a los folios que hacen parte de los cuadernos de la investigación que lleva la Fiscalía General de la Nación, en relación a los hechos que se registraron en esta parte del país.

Estos papeles aparecieron adheridos en los postes de luz y en portones de algunas casas en el corregimiento de Buenos Aires, perteneciente al municipio de El Peñón. Así lo manifestó en diálogo con RCN Radio, Eliud Albera, habitante de la población, quien no dudó en reconocer el pánico que en estos momentos se registra en la comunidad ha raíz de este hecho.

“Estamos completamente consternados, porque verdaderamente esto trae muchos riesgos para nosotros. Ya la comunidad está frustrada, asustada, porque en estos documentos han querido decirnos qué estos son los sapos”, dijo.

Etny Torres, líder de la comunidad de Las Pavas, manifestó que la exposición de los nombres de los denunciantes del desplazamiento forzado, donde sobresalen los integrantes de la Asociación de Campesinos de Buenos Aires (Asocab), es una situación que amerita la mayor atención de las autoridades, debido a que el hecho se constituye en una amenaza de muerte.

“Para nosotros es un mensaje de amenaza porque si uno declara bajo juramento y que es reserva del sumario, yo creo que eso no lo pueden publicar así abruptamente. Ojala se tomen cartas en el asunto y nos ayuden a que esto se esclarezca porque no queremos ver nuestros nombres pegados en las calles, nosotros no queremos estar allí y también enviarle un mensaje a la Unidad de Protección que es la encargada de nuestra seguridad, después de la seguridad divina que siempre nos mantiene vivos, es que nos ojalá nos ayuden a implementar los esquemas porque para nosotros es muy temeroso el mensaje que quieren dar”, explicó.

El abogado Jorge Niño, apoderado de las víctimas de Las Pavas, informó que si bien ya los papeles fueron retirados, esto no significa que el suceso se pase por alto, por lo que en consecuencia se comunicó a la Policía Nacional, a la Defensoría del Pueblo, así como al Fiscal 25 Especializado en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, para que tomen las acciones pertinentes, orientadas a garantizar la seguridades de las personas cuyos nombres fueron divulgados, como también de la comunidad general de Buenos Aires.