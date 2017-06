Temor entre habitantes de edificaciones construidas por los Hermanos Quiroz en Cartagena

Foto: RCN Radio Cartagena. Edificio Portal de Blas de Lezo I.

Tras 45 días de haberse presentado el desplome de un edificio en el que murieron 21 obreros, los habitantes de otras edificaciones construidas por los propietarios de esa obra temen que sus apartamentos presenten las mismas fallas estructurales que ocasionaron esa tragedia.

Según estas personas, viven con miedo a que sus edificios colapsen como ocurrió con la obra portal de Blas de Lezo II, la cual era construida con materiales de baja calidad según la Fiscalía.

“Aquí viven 13 familias y tenemos incertidumbre. Muchas personas se nos acercan y nos dicen se ve a caer, imagínese a nuestros hijos viviendo con esta incertidumbre ahora nosotros como adultos que manifestamos estrés y ansiedad”, manifestó una de alas afectadas.

“Tenemos problemas gástricos, de presión por esta situación, necesitamos saber si podemos habitar el edificio tranquilamente. Hicimos una inversión fue para vivir tranquilo y esto nos está afectando incluso hasta la salud“, aseguró uno de los habitantes del edificio Portal de Blas de Lezo I.

Los habitantes de estos edificios aseguraron que pese a la tragedia que significó para la ciudad la caída de un edificio en construcción, aún la administración distrital no ha iniciado los estudios para determinar si sus apartamentos tienen alto riesgo de colapsar.

“Estamos necesitando el estudio patológico estructural y el de sismo resistencia que va a arrojar en qué estado se encuentra el edificio. Nosotros pagamos un estudio de nuestro bolsillo u reveló que hay unas malas prácticas en la construcción. Entonces un estudio más profundo es que nos va a decir el comportamiento que tendrá el edificio… Estamos a la espera de quien va a hacer ese estudio”, añadió una habitantes.

“No ha llegado una entidad que nos diga el edificio está así, tiene esto… necesitamos el estudio que es lo que necesitamos”, comentó una de las residentes de estos edificios.

“Los copropietarios del edificio estamos muy preocupados por esta situación y todavía mayormente preocupados porque hasta el momento no tenemos respuesta concreta del distrito. No has dicho cuando van a hacer los estudios”, dijo un habitante.

Según la fiscalía, los constructores del edificio colapsado corresponden a los Hermanos Quiroz, quienes adelantaban proyectos inmobiliarios en la ciudad con licencias falsas. Según reseñó el ente investigador, de 8 varillas que se debían usar por columna, estos constructores solo instalaban 3.

RCN Radio consultó al director de la Oficina de Control Urbano de Cartagena, Hector Anaya, quien explicó que los estudios estructurales para medir la resistencia de los edificios construidos por los Quiroz, no se han realizado porque aún se están gestionando los recursos para su realización.