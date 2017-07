Temor en la isla Tierrabomba tras desplome de paredes de tres viviendas

Foto: RCN Radio

El temor siempre ha estado en la isla Tierrabomba de Cartagena, sin embargo, luego del desplome en las últimas horas de paredes de tres viviendas, el temor ha aumentado.

Los isleños dicen sentirse abandonados puesto que cada día la erosión debilita los terrenos donde se encuentran y ya los artesanales mecanismos utilizados para protegerse como los son llantas y madera, no son suficientes.

Noris Córdoba, indicó que: “estoy muy preocupada porque mi casa se está cayendo. Las olas pegan hasta acá, esto es una emergencia. Las casas se están cayendo agua”.

Los habitantes más jóvenes son los responsables de ayudar con más prontitud a sus vecinos ante el desmoronamiento de la infraestructura en las que viven:

La vivienda de doña Paulina Herrera ya no tiene terraza, poco a poco ha ido desapareciendo: “Las paredes de mi casa están blanditos, no hay terraza, no hay pilar, no hay nada. Todo se ha perdido. Yo vivo en el barranco. Yo duermo en la casa de mi hija porque la casa me va a caer encima”.

Ante las circunstancias, la alcaldía distrital ofreció subsidios de arriendo para las personas que viven a orillas del mar, sin embargo, los habitantes señalan que en esa zona la mayoría de las casas están en riesgo y al tratarse de una población raizal no hay casas para alquiler.