Tensa situación en el Retorno Guaviare tras enfrentamientos por erradicación de cultivos

Un policía en poder de los campesinos y 18 personas detenidas es el resultado de enfrentamientos entre policía y cultivadores de coca que se oponen a erradicación de cultivos en zona rural del municipio del Retorno Guaviare.

Oscar Ospina alcalde del municipio del Retorno en Guaviare aseguró que es muy complicada la situación que se vive en la vereda La Paz, donde se han presentado enfrentamientos entre campesinos que se oponen a la erradicación de los cultivos y la policía.

“Los enfrentamientos han dejado como resultado confirmado, la detención del sub intendente de la policía y la detención de 18 personas por parte de la policía, sin embargo se habla de siete desaparecidos, no obstante esta información aún no se ha confirmado”, señaló el mandatario local.

Según el alcalde, se viene tratando de mediar para que se lleguen a acuerdos y se espera la presencia de representantes de la defensoría del pueblo para buscar tanto en la devolución del sub intendente de la policía, Robín Castaño Mestra y que las personas detenidas también sean dejadas en libertad.